Michelle e Bolsonaro ganham aumento salarial do PL; veja novo valor

Salário de Michelle e Bolsonaro será equivalente a de um ministro do STF (foto: MAURO PIMENTEL/AFP) O Globo. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, presidente nacional do Partido Liberal Mulher, vai ganhar um aumento de remuneração na sigla. O salário dela passará de R$ 39,2 mil por mês para R$ 41.650,91, a partir de abril. As informações são da colunista Mônica Bergamo, do jornal









Al´em do pagamento, a ex-primeira-dama também conta com cinco assessores a sua disposição custeados pelo PL. Já Bolsonaro, que por ser ex-presidente tem assessores pagos pela União, não é beneficiado pelo serviços de funcionários da sigla.





O aumento de salário de Michelle e Bolsonaro ocorre em razão do comprometimento do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de pagar à ex-primeira-dama o mesmo salário de um deputado federal. Já para Bolsonaro, o combinado é que ele receba do partido o mesmo salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Atualmente, os salários pagos aos parlamentares e aos ministros têm o mesmo valor.

Leia: Ultradireita de Portugal anuncia Bolsonaro em evento

Valdemar Costa Neto também se comprometeu a acompanhar a sequência de reajustes dos salários. O salário atual de um ministro do STF passou para R$ 41.650,92 neste mês; vai partir para R$ 44.008,52 a partir de 1º de fevereiro de 2024 e para R$ 46.366,19 a partir de 1º de fevereiro de 2025.





Atualmente, os parlamentares também recebem R$ 41,6 mil e também receberão o reajuste até fevereiro de 2025, elevando o salário para R$ 46.366,19.