Moro sobre investigação de tentativa de extorsão pelo STF: 'Recorrerei'

Sergio Moro é acusado por Tacla Duran de tentativa de extorsão durante a Operação Lava Jato (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador Sergio Moro (União-PR) disse que vai recorrer das acusações feitas pela advogado Rodrigo Tacla Duran, que foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal (STF), assim que tiver "acesso aos autos". O parlamentar alega que as acusações não são de competência da Suprema Corte, isso porque os fatos investigados são anteriores ao seu mandato do senador.





"A manifestação da PGR acolhida pelo Min. Ricardo Lewandowski contraria precedentes do próprio STF relativos ao foro privilegiado. Ressalto que o processo com as falsas acusações não é de competência do Supremo, visto que os fatos inventados seriam anteriores ao meu mandato de Senador. Por essas razões, aliás, já disse que abro mão do privilégio e luto no Senado para o fim dessa excrescência jurídica, verdadeira causa de impunidade. Recorrerei tão logo tenha acesso aos autos", informou a assessoria do senador.





Acusações contra Moro





Duran é réu acusado de lavagem de dinheiro . Ele alega que foi "alvo" da operação por não ter aceitado ser "extorquido". De acordo com as denúncias do advogado, pediram a ele US$ 5 milhões para que não fosse preso no âmbito da Operação Lava Jato.





Em 2019, em uma entrevista concedida ao UOL, Tacla Duran disse que pagou uma primeira parcela de US$ 612 mil a um advogado ligado a Sergio Moro - Marlus Arns, que havia trabalhado com Rosângela Moro, mulher de Sergio. O advogado alega que se recusou a pagar o restante.





Na época, Duran disse ter sido procurado por Carlos Zucolotto Júnior - que era sócio de Rosângela Moro - para pagar "por fora" e obter um acordo de delação premiada. O advogado entregou à Justiça fotos e gravações que, segundo ele, confirmariam suas acusações.





Devido ao "grande poderio político e econômico dos envolvidos", Tacla Duran foi encaminhado ao programa federal de testemunhas protegidas. Atualmente, Duran vive na Espanha.