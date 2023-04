Atos golpistas: STF divulga lista de 100 denunciados em primeiro julgamento

Caso as denúncias sejam aceitas, e os denunciados virem réus, eles poderão responder pelos seguintes crimes: associação criminosa; abolição violenta do estado democrático de direito; golpe de estado; ameaça; perseguição; incitação ao crime; e dano qualificado.

O pacote de denúncias endereçado à Suprema Corte pela Procuradoria-Geral da República (PGR) é assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, que coordena o Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos.



Conforme trecho da denúncia, “no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, milhares de pessoas – entre elas, os denunciados – unidas com iguais propósitos e contribuindo uns com os outros para a obra criminosa coletiva comum, tentaram, com emprego de violência e grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos Poderes Constitucionais”.





“No interior do prédio sede do Congresso Nacional e insuflando a massa a avançar contra as sedes do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, os denunciados destruíram e concorreram para a destruição, inutilização e deterioração de patrimônio da União, fazendo-o com violência à pessoa e grave ameaça, emprego de substância inflamável e gerando prejuízo considerável para o erário”, segue o texto.





Ao todo, a PGR já denunciou 1.390 pessoas no âmbito dos inquéritos que tratam dos atos antidemocráticos. Conforme apurado pela Procuradoria, 239 pessoas teriam atuado como executoras dos ataques e 1.150 foram incitadoras. Uma pessoa é apontada pela suposta omissão de agentes públicos.