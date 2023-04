Sergio Moro: Justiça nega soltar acusado de planejar sequestro

O senador Sergio Moro (União-PR) (foto: MAURO PIMENTEL / AFP) A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido de soltura feito pela defesa de um dos acusados de planejar o sequestro do senador Sergio Moro (União-PR).

A magistrada negou conceder habeas corpus para Janeferson Aparecido Mariano Gomes por uma questão processual.





“Não visualizo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, pois a matéria de fundo é sensível e demanda maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior” escreveu Maria Thereza em um trecho da decisão.

De acordo com a Polícia Federal, uma facção criminosa pretendia realizar atentados contra autoridades, inclusive Moro, que é ex-juiz da Lava-Jato. Uma operação policial para prender os acusados envolveu 120 policiais no mês passado e foi realizada em quatro estados.