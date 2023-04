Ataques em escolas: Dino afirma que redes sociais podem ser banidas

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), afirmou que as redes sociais serão responsabilizadas pelo conteúdo divulgado nas plataformas (foto: Reprodução/TV Brasil) O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), afirmou que as redes sociais podem ser suspensas e até banidas caso não tomem medidas para combater discursos de apologia a ataques terroristas em escolas.

A fala foi proferida em uma entrevita coletiva nesta quarta-feira (12/4), em Brasília, para tratar sobre as ações que a pasta deve adotar para previnir e combater casos de violência em unidades de educação. As medidas ocorrem poucos dias após dois ataques com vítimas em São Paulo (SP) e Blumenau (SC).





Para exemplificar o que será apontado como discursos que podem causar punições às redes sociais, Dino citou um caso. "Vamos imaginar uma situação concreta. Existe um vídeo que nós consideramos apologético em relação a um massacre. São imagens que têm uma música hollyoodiana de aventura, como algo charmoso, heroico. Nós consideramos isso muito grave. Vamos imaginar que a plataforma considere que não, pois o perfil não escreveu 'vamos repetir isso aqui'. Numa situação dessa, vamos notificar, tirar do ar, tomar todas as medidas."

Twitter

A reunião entre a pasta e representantes do Twitter no Brasil, nessa segunda-feira (10/4), também foi citada pela Assessora Especial e Coordenadora para Direitos Digitais do Ministério da Justiça.





"Tivemos uma reunião com a plataforma e eles mostraram disposição de fazer moderação de conteúdos que façam apologia a perfis criminosos e a perpetradores de massacres", apontou Estela Aranha, responsável pelo tema no ministério da Justiça.





De acordo com Flávio Dino, as redes sociais serão responsabilizadas pelo conteúdo divulgado nas plataformas. O ministro citou que há uma seleção do que é mostrado ou não para os usuários.





"Pela primeira vez nós temos um regramento claro de como combater condutas a partir da responsabilização das empresas que, durante anos, disseram que eram neutras e que, por tanto, elas não eram responsáveis. São responsáveis! Politicamente, socialmente e juridicamente", comentou Dino.