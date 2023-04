Flávio Dino após confusão na Câmara: 'Imagina essa gente com arma na mão'

Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino (PSB-MA) fala durante Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados (foto: Reprodução/TV Câmara dos Deputados)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB-MA), foi às redes sociais reclamar do comportamento de alguns deputados na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados, nesta terça-feira (11/4). Dino foi chamado para falar sobre a política de armas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), medidas da pasta sobre atos antidemocráticos, visita ao Complexo da Maré no Rio de Janeiro e as recentes invasões de terras realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).