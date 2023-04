Twitter teria dito ao governo que ameaças não violam termos da rede

Dino afirmou que algumas plataformas não contribuem com a operação escola segura (foto: Edar/Pixabay)

Em reunião no Ministério da Justiça e Segurança Pública, nessa segunda-feira (10/4), a advogada do Twitter teria afirmado que um perfil com foto de assassinos de crianças não violava os termos de uso da rede e que não se tratava de apologia ao crime. A informação foi compartilhada pela jornalista Julia Duailibi, em blog no G1, que destacou que a declaração causou espanto nas autoridades brasileiras.