Bolsonaro diz que Brasil acolheu mais de 50 mil 'vítimas do comunismo'

Bolsonaro também lembrou das ações de resgate na China e Ucrânia (foto: Roberto Schmidt/AFP)

Longe da presidência há quatro meses, Jair Bolsonaro (PL) voltou a falar das ações de seu governo. Na manhã desta quinta-feira (13/4), o ex-presidente destacou as medidas humanitárias e afirmou que em apenas três anos do seu mandato o Brasil recebeu mais de 50 mil refugiados que estariam ‘fugindo do socialismo’.













- BRASIL ACOLHE VITIMAS DO COMUNISMO:



. 287 mil refugiados venezuelanos solicitaram regularização migratória;



. 64 mil migrados e refugiados venezuelanos interiorizados;



. 335,45 mil CPFs registrados.



. 1,75 milhão de atendimentos realizados na fronteira %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 13, 2023

Em outra publicação, Bolsonaro disse que o Brasil acolheu ‘vítimas do comunismo’ e apresentou novos dados. Ele afirma que 287 mil refugiados venezuelanos solicitaram regularização migratória e 64 mil migrantes e refugiados venezuelanos foram interiorizados.





No Brasil desde o dia 30 de março - após um período de três meses nos Estados Unidos -, Bolsonaro atua como “presidente de honra” do partido Liberal (PL). O objetivo era ser um "conselheiro" aos membros da sigla, mas, até o momento, o ex-presidente mal se encontrou com os integrantes do partido.