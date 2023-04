TSE nega pedido de Bolsonaro e mantém ação sob sigilo

O corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Benedito Gonçalves, decidiu manter sob sigilo parte da ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível. A equipe de defesa do ex-presidente pediu o sigilo parcial da ação, mas voltou atrás e pediu para a Justiça Eleitoral suspender a medida. A decisão foi assinada nessa quinta-feira (13/4).

A ação contra o ex-presidente diz respeito a uma reunião que Jair Bolsonaro teve com embaixadores no Palácio da Alvorada , em julho do ano passado, em que fez diversos ataques, sem provas, ao sistema eleitoral brasileiro. O julgamento pelo plenário do TSE está previsto para o fim de abril até o início de maio . Se condenado, Bolsonaro pode se tornar inelegível por 8 anos, não podendo concorrer as eleições de 2026.