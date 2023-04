Golpistas 'cometeram crimes', mas 'não ficarão desamparados', diz ministro

Almeida reforçou que é importante voltar o olhar para o sistema prisional com o respeito pela dignidade humana (foto: Clarice Castro/Reprodução MDHC)







Nesta terça-feira (11/4), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes e Rosa Weber, foram até o Complexo Penitenciário da Papuda para visitar os presos 294 suspeitos pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro — 86 mulheres e 208 homens.





Na comissão, Silvio Almeida reforçou que é importante voltar o olhar para o sistema prisional com o respeito pela dignidade humana. "Manifesto minha alegria em saber que os parlamentares dão atenção ao sistema prisional brasileiro para que possamos conter as torturas e os maus-tratos recorrentes e histórico no sistema penitenciário brasileiro", ressaltou. As autoridades foram verificar as condições da penitenciária e avaliar a alimentação . Conversaram com a direção, com os suspeitos, avaliaram as estruturas do presídio e Moraes, inclusive, provou a comida.Na comissão, Silvio Almeida reforçou que é importante voltar o olhar para o sistema prisional com o respeito pela dignidade humana. "Manifesto minha alegria em saber que os parlamentares dão atenção ao sistema prisional brasileiro para que possamos conter as torturas e os maus-tratos recorrentes e histórico no sistema penitenciário brasileiro", ressaltou. “Mesmo as que cometem crimes de altíssima gravidade, como é o caso da desestabilização da democracia brasileira, essas pessoas não ficarão desamparadas", enfatizou o ministro.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, afirmou que quem se coloca contra as instituições democráticas viola os direitos humanos. O ministro participou de uma sessão na Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira (12/4). Almeida pontou, contudo, que ainda assim, os "golpistas" devem ser tratadas com dignidade e de acordo com os princípios fundamentais desses direitos.