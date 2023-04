Boulos para Dallagnol: 'Por que tanto medo do Tacla Duran?'

Guilherme Boulos afirmou que Deltan Dallagnol tem medo do advogado Rodrigo Tacla Duran que o acusa de extorsão durante a Operação Lava-Jato (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados)



Os deputados Guilherme Boulos (PSOL-SP) e Deltan Dallagnol (Podemos-PR) protagonizaram um embate hoje (12/04), na Câmara dos Deputados.Dallagnol questionou Boulos sobre as acusações de "conluio" entre juízes e o Ministério Público durante a Operação Lava-Jato. Em resposta, o psolista afirmou que esse "conluio" está comprovado e que Dallagnol tem medo do advogado Rodrigo Tacla Duran, que o acusa de tentativa de extorsão durante a mesma operação.





Aqui não, Dallagnol! Por que tanto medo do Tacla Duran? pic.twitter.com/F1q0mVObKe %u2014 Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 12, 2023

“Eu fico me perguntando por que tanto medo do Tacla Duran? Qual é o problema de ouvi-lo? Você pode ter as acusações que tiver, os outros podem ter, um achar que ele é bandido, o outro achar que ele é não sei o que. Qual é o problema de ouvi-lo? Trazê-lo aqui para que ele pudesse falar? É o medo. É a necessidade de fazer uma blindagem”, completou o psolista.

Quem é Tacla Duran?

O advogado Rodrigo Tacla Duran acusou Dallagnol e o ex-juiz federal e então senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) de tentativa de extorsão para que Duran não fosse preso durante a Operação Lava-Jato.





Ele é réu, acusado de lavagem de dinheiro e alega que foi "alvo" da operação por não ter aceitado ser "extorquido". De acordo com as denúncias do advogado, pediram a ele US$ 5 milhões para que não fosse preso.





Em 2019, em uma entrevista concedida ao UOL, Tacla Duran disse que pagou uma primeira parcela de US$ 612 mil a um advogado ligado a Sergio Moro - Marlus Arns, que havia trabalhado com Rosângela Moro, mulher de Sergio. O advogado alega que se recusou a pagar o restante.

Na época, Duran disse ter sido procurado por Carlos Zucolotto Júnior - que era sócio de Rosângela Moro - para pagar "por fora" e obter um acordo de delação premiada. O advogado entregou à Justiça fotos e gravações que, segundo ele, confirmariam suas acusações.





Devido ao "grande poderio político e econômico dos envolvidos", Tacla Duran foi encaminhado ao programa federal de testemunhas protegidas. Atualmente, Duran vive na Espanha.