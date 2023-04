Nikolas após Janja responder o Choquei: 'Mobilizados para mudar narrativa'

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) ironizou uma suposta “mobilização” de influenciadores para defender a proposta de taxação de importações de até U$ 50 (R$ 250). O comentário do parlamentar bolsonarista foi publicado em suas redes sociais horas depois de a própria primeira-dama Janja Silva interagir com o perfil “Choquei” e tentar esclarecer a medida.

Janja respondeu uma publicação do perfil que afirma que o Governo Lula anunciou o fim da isenção de importação de encomendas de até US$ 50, beneficiando empresas do varejo brasileiro. A primeira-dama disse que a taxação é para as empresas e não para o consumidor.