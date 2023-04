Janja esclarece que a taxação de importados não será para os consumidores

Janja usou as redes sociais para esclarecer o fim da isenção de imposto de importação para encomendas de até US$ 50 (R$ 250) (foto: Evaristo Sa/AFP) A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, informou que o fim à isenção de imposto de importação para encomendas de até US$ 50 (R$ 250) não será para os consumidores, mas sim para as empresas que enviam os produtos. Em uma publicação nas redes sociais, Janja esclareceu que o objetivo é combater a sonegação das empresas, e não taxar as pessoas que compram.









"Tô aqui no avião com o Ministro Haddad que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas de compram", escreveu a primeira-dama.

Amigo, total errada essa matéria. Tô aqui no avião com o Ministro Haddad que me explicou direitinho essa história da taxação. Se trata de combater sonegação das empresas e não taxar as pessoas de compram. %u2014 Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 12, 2023





Com o objetivo de fortalecer o combate à sonegação de impostos e tornar a fiscalização do comércio eletrônico mais efetiva, a Receita prevê a obrigatoriedade de declarações completas e antecipadas da importação, identificando exportador e importador, com possibilidade de multa em caso de subfaturamento ou dados incompletos ou incorretos.

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Shein para questionar os impactos no valores dos produtos para os consumidores, com o fim da isenção, e aguarda retorno.