Moraes manda PF marcar depoimento de Bolsonaro sobre os atos do 8/1

'Determino à Polícia Federal que proceda à oitiva de Jair Messias Bolsonaro, no prazo máximo de 10 dias', disse Moraes (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal (PF) marque o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre os atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Moraes deu 10 dias de prazo para que Bolsonaro seja ouvido.