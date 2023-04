Subsídio dos ônibus: nova reunião entre Fuad e Gabriel termina sem decisão

Gabriel pede que prefeitura determine um valor para as passagens em caso de aprovação do subsídio (foto: Bernardo Estillac)





Em entrevista após a reunião, Gabriel afirmou que o empecilho principal para que as partes cheguem a um acordo é que a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) determine um valor exato para as passagens caso o subsídio de mais de R$ 476 milhões previsto no PL seja aprovado na Câmara.









Ontem, em entrevista após a reunião, Fuad evitou falar sobre o valor da passagem se o PL fosse aprovado. Ele afirmou que ainda é necessário fazer cálculos e que o valor da tarifa é inversamente proporcional ao do subsídio. O prefeito não falou com a imprensa depois da negociação de hoje por compromissos médicos.

Sobre as demais propostas do Legislativo, Gabriel disse que todas foram aceitas pelo prefeito. As medidas incluem renovação da frota; tarifa zero para moradores de vilas e favelas; o passe livre estudantil integral; passe livre para pessoas com deficiência; sistema de integração entre transporte e serviços de saúde; e auxílio transporte para pessoas em vulnerabilidade social.





O PL 538/2023, de autoria da PBH, prevê um subsídio de mais de R$ 476 milhões às concessionárias de ônibus da capital. Segundo a prefeitura, à sua aprovação está atrelada à redução do preço da passagem.

Na última quarta-feira (19/4), quando foi feito o anúncio do aumento de 33,3% da passagem, a prefeitura disse que a demora da Câmara em apreciar o PL 538/2023 foi um fator levado em conta para o reajuste, já que as empresas não conseguiam arcar com os custos operacionais. O tempo de vigência da tarifa a R$ 6 foi relacionado à votação do projeto.

Nesta quarta-feira (26/4), a segunda reunião em dias consecutivos entre o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido), e o prefeito Fuad Noman (PSD) terminou ainda sem um acordo sobre o Projeto de Lei (PL) 538/2023, que trata do subsídio dos ônibus da capital. O chefe do Executivo pediu mais tempo para analisar as propostas apresentadas ontem. As passagens em BH tiveram aumento de 33,3% e custam R$ 6 desde o último domingo (23/3).