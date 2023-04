Fuad pede retirada de reforma administrativa da pauta da CMBH

Fuad e Gabriel se encontraram para discutir sobre passagem de ônibus, e reforma entrou no debate (foto: Bernardo Estillac/EM/D.A Press) A reunião para discutir a proposta de subsídio às empresas de ônibus nesta terça-feira (25/4), entre o prefeito Fuad Noman (PSD) e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (PBH), definiu também a retirada de pauta do Projeto de Lei (PL) 383/2022 no Legislativo. A proposta em questão pauta a reforma administrativa do Executivo.









Fuad não falou especificamente sobre quais as alterações que pretende fazer no PL. Já Gabriel Azevedo agradeceu ao prefeito pela decisão e, em entrevista, listou sugestões para a proposta.





“Dividir por área, deixar claro quais são as mudanças administrativas, não exagerar nos critérios de nomeações políticas, fazer as coisas respeitando o dinheiro do pagador de impostos e focando a prestação de serviço do Cidadão. E criando uma uma Secretaria de Mobilidade, que é um tema que é muito grande para ficar apenas como Superintendência”, afirmou o vereador.





Segundo Gabriel, a proposta original do prefeito criava até 500 cargos de livre nomeação.