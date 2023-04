Câmara de BH discute passagem de ônibus, plano diretor e linguagem neutra

Além de registrarem o Projeto de Resolução (PR), que pode sustar o aumento da passagem de ônibus de R$ 4,50 para R$ 6, eles também vão debater a proposta de alteração do Plano Diretor e realizar a votação de dois Projetos de Lei (PL): da linguagem neutra, em segundo turno, e da criação da semana do nascituro, em turno único.

O Projeto de Resolução que susta os efeitos do decreto da prefeitura obteve as 14 assinaturas necessárias e vai ser registrado nesta manhã na CMBH. Uma ação popular impetrada por outros dois parlamentares com o mesmo objetivo também aguarda decisão em primeira instância no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).