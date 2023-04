César Gordin toma posse como vereador na Câmara de BH

Gordin assume a cadeira que foi de Nikolas Ferreira (PL) e de seu suplente Uner Augusto, após o primeiro se eleger deputado federal. O Tribunal Superior Eleitoral apontou fraude do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) nas cotas de gênero nas eleições de 2020 e determinou a perda da vaga no Legislativo belo-horizontino. No pleito, as candidatas da legenda tiveram poucos votos e arrecadação e gastos de campanha praticamente nulos.