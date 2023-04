Presidente da CMBH apresenta proposta para reduzir passagem a prefeito

Prefeito deve analisar as propostas e responder até amanhã (26/4) (foto: Bernardo Estillac/EM/D.A Press) O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD) e o presidente da Câmara Municipal (CMBH), Gabriel Azevedo (sem partido) se reuniram na tarde desta terça-feira (25/4) para discutir a situação da passagem dos ônibus da capital, cobrada a R$ 6 desde o último domingo (23/4). No encontro, o vereador propôs uma emenda substitutiva ao PL 538/2033, que prevê subsídio às empresas de ônibus. A previsão é que o prefeito analise as propostas e responda até a tarde desta quarta-feira (26/4).









O preço final das passagens ainda foi colocado de forma indefinida pelo prefeito. Em entrevista após a reunião, Fuad disse que o valor da tarifa é inversamente proporcional ao do subsídio.





A emenda ainda traz as contrapartidas apresentadas por vereadores em 5 de abril , quando o PL da prefeitura foi enviado à Câmara. As propostas incluem a tarifa zero para moradores de vilas e favelas; o passe livre estudantil integral; passe livre para pessoas com deficiência; sistema de integração entre transporte e serviços de saúde; e auxílio transporte para pessoas em vulnerabilidade social.









Na última quarta-feira, quando foi feito o anúncio do aumento de 33,3% da passagem, a prefeitura disse que a demora da Câmara em apreciar o PL 538/2023 foi um fator levado em conta para o reajuste, já que as empresas não conseguiam arcar com os custos operacionais. O tempo de vigência da tarifa a R$ 6 foi relacionado à votação do projeto.