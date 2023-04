Saiba o salário de sogra nomeada por prefeito que casou com adolescente

Hissam está em seu segundo mandato como prefeito de Araucária (foto: Carlos Poly/SMCS)

Um dia depois de se casar com uma dolescente de 16 anos o prefeito de Araucária, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná, Hissam Hussein Dehaini (Cidadania), de 65 anos, nomeou a sogra para o cargo de secretária de Cultura e Turismo. Acontece que antes, Marilene Rode, ocupava o cargo de diretora geral da Secretaria de Educação, e com a “promoção” recebeu um aumento salarial de 43%.









Segundo a prefeitura, Marilene ocupa cargos no executivo municipal desde 2021, quando era assessora executiva do prefeito na Secretaria de Educação. Na época ele recebia um salário de R$ 10.663,52. Desde então seu salário subiu 100,8%.

Em nota, a prefeitura de Araucária destacou que a nomeação de secretários é atribuição do cargo do prefeito, que entendeu que Marilene reúne as condições necessárias para o exercício do cargo, vez que possui 26 anos de experiência no serviço público, com ampla vivência na área da Educação e em funções de chefia, assessoramento e direção.





Apesar de ser menor de idade, Kauane pode se casar, porque, no Brasil, o matrimônio se torna válido a pessoas acima de 16 anos (neste caso, desde que com consentimento dos pais). Este é o terceiro casamento de Dehaini , que exerce seu segundo mandato como prefeito da cidade paranaense.