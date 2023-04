Após publicação do governo Zema, deputado apresenta PL contra desinformação

Segundo o deputado, se todos aprenderem a identificar e combater esse tipo de conduta é possível formar cidadãos mais preparados (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O deputado estadual Professor Cleiton (PV) vai apresentar, nesta terça-feira (25/4), na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), um Projeto de Lei (PL) que estabelece medidas para o combate à desinformação proposital no âmbito da administração pública. A proposta surge quatro dias depois que o governo de Romeu Zema (Novo) chamou o Dia de Tiradentes de golpe.

"Nossa intenção é que as informações falsas, divulgadas propositalmente com o intuito de causar problemas, aquelas que beneficiam alguns poucos políticos mal intencionados e alguns geradores de conteúdo falso que lucram muito com desinformação, sejam combatidas, e a melhor arma para combater a desinformação é a informação de qualidade", declarou o parlamentar.

No feriado de 21 de abril, Dia de Tiradentes, data que relembra um dos líderes mais influentes da Inconfidência Mineira, o Governo de Minas Gerais descreveu o evento histórico como um golpe e disse que os inconfidentes não confessaram seus crimes. A informação foi divulgada nas redes sociais.

Segundo o deputado, se todos aprenderem a identificar e combater esse tipo de conduta é possível formar cidadãos mais preparados, que evitem a propagação de "mentiras".

"A visão de que Tiradentes foi um delator ou que os inconfidentes, orgulho dos mineiros, foram criminosos, por exemplo, não merece prosperar", afirmou.

Entre as propostas apresentas no PL, estão que o estado deve destinar parte da verba usada para publicidade e no horário de comunicação nos veículos oficiais para combater a desifnormação fraudulenta. O projeto também determina que a Controladoria Geral do Estado deve apurar e atuar garantindo a aplicação dentro da administração pública.