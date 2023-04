Nikolas diz que Janones foi condenado e reclama do valor da indenização

Os deputados André Janones e Nikolas Ferreira (foto: CAMARA DOS DEPUTADOS/REPRODUÇÃO; Karoline Barreto/CMBH) O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) afirmou, nesta segunda-feira (24/4), que a justiça condenou o também deputado federal André Janones (Avante-MG) a indenizá-lo em R$ 5 mil por danos morais. Nikolas reclamou do valor e disse que vai recorrer para que a quantia aumente, além de desejar retratação pública. A assessoria de Janones disse que “desconhece a informação”.

Apesar disso, o deputado não gostou do valor estipulado. "Quando digo que a grama é verde, sou condenado em 80 mil. Quando Janones me acusa de estar envolvido com pedofilia e estupro, é condenado em 5 mil… irei recorrer pra que esse valor aumente e ele se retrate publicamente. Um homem defende sua honra, ainda mais contra esse canalha", completou Nikolas.





Estado de Minas Conforme o informou em setembro do ano passado , Nikolas, então vereador de Belo Horizonte, acionou a justiça depois de supostamente ter sido chamado de “pedófilo” por Janones.





A briga começou quando Nikolas questionou sobre a inscrição de Janones ter sido suspensa na OAB. Os dois também discutiram nos bastidores do debate presidencial da "TV Band".





O então vereador de BH tinha postado uma série de documentos contra o deputado. À época, Janones escreveu: “Tem um vereador pedófilo fazendo montagens com meu nome e questionando o porquê da minha OAB estar suspensa”.





Em resposta, Nikolas chamou o deputado de “vagabundo” e mandou ele “assumir os BO”.