Nikolas afirma que Janones é o verdadeiro 'tumultuador' da Câmara

Janones ainda está sendo processado por Bolsonaro por calúnia e injúria (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados/Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se defendeu da fama de “tumultuador” da Câmara dos Deputados e atacou o adversário André Janones (Avante-MG), durante entrevista nesta quinta-feira (20/4) para o programa Pânico, na Jovem Pan. O parlamentar bolsonarista voltou a comentar sobre os bate-bocas em comissões da Câmara, principalmente sobre o episódio da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).









“Na minha fala em específico ele começou a proferir essas ofensas (chupetinha), as quais surgiram no mesmo episódio em que Janones divulgou e ressaltou toda a história de que o vídeo de um ator pornô gay seria eu. Realmente tem que ter bastante tempo para tentar achar um ator pornô que se pareça comigo, mas cada um com seu tempo livre e utiliza do jeito que quiser”, disse.





Bolsonaro processa Janones

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) por calúnia e injúria. No processo, os advogados de Bolsonaro citam três publicações em que o parlamentar mineiro teria chamado o ex-presidente de "miliciano ladrão de joias"; "ladrãozinho de joias" e "bandido fujão".





O ex-presidente alega que o objetivo das publicações era "manchar a sua imagem e atacar a sua honra". A queixa-crime contra Janones foi apresentada na segunda-feira (17/4).





Embora algumas das publicações não citem o ex-presidente, ele alega que é evidente a referência a sua pessoa, uma vez que ele prestou depoimento à Polícia Federal sobre o caso das joias dada pelo governo da Arábia Saudita.