Moraes determina a identificação de agentes em imagens vazadas de 8/1

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a identificação de todos os servidores que aparecem nas imagens divulgadas do Palácio do Planalto durante a invasão dos atos golpistas, do dia 8 de janeiro. O magistrado quer saber quais agentes já prestaram depoimento sobre os atos golpistas.









CNN Brasil ocasionaram na Moraes ainda determinou que o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, preste depoimento à Polícia Federal (PF) em até 48h e ordenou que a corporação informe se analisou todas as câmeras de segurança do dia 8 de janeiro. As imagens divulgadas pelaocasionaram na demissão de Gonçalves Dias.





O ministro considerou as imagens divulgadas pela CNN "gravíssimas" e disse que elas indicam uma "atuação incompetente" e "conivente omissão" dos agentes do GSI.





"Na data de hoje, a imprensa veiculou gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI", escreveu.