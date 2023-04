Padilha sobre CPMI de 8/1: 'Será pá de cal na teoria da conspiração'

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) vai servir para "colocar um pá de cal" nas teorias da conspiração feitas pela oposição. De acordo com o ministro, o governo orientou os líderes do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado a apoiarem a instalação da comissão.





Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (20/4), Padilha disse que o vazamento das imagens "criaram uma nova situação política". Ele ainda alega que as imagens foram editadas. O ministro também afirmou que vai orientar os congressistas líderes dos partidos da base do governo, a indicarem membros para a comissão.









"Vamos enfrentar este debate político, que está tentando ser criar por aqueles que passaram pano para os atentados do dia 8 de janeiro. Na minha opinião, esse enfretamento político será pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória que é um verdadeiro terraplanismo", disse.





Ainda segundo o ministro, mesmo com a instalação da comissão, as outras instituições - STF e Polícia Federal - continuarão investigando os envolvidos nos atos golpistas.

CPMI

Ministro disse que CPMI será um "enfretamento político" (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ex-ministro do GSI

Padilha também saiu em defesa do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, que pediu demissão ontem após a divulgação das imagens . Ele afirmou que "nenhuma imagem vazada com edição" é suficiente para "destruir a biografia de uma pessoa".





"Ele tem uma biografia, uma história, acho que qualquer edição, vídeo vazado com edição não é suficiente para destruir a biografia de uma pessoa, mas tem que ser apurado. Não só GDias, mas todos aqueles que estavam naquele vídeo. Inclusive, me estranha muito alguns agentes militares estarem com a imagem borrada no seu rosto para não ser reconhecido e o ex-ministro não ter o mesmo tratamento nesse vazamento que foi feito".