Ciro Nogueira sobre CPMI para investigar atos no DF : 'Verdade virá à tona'

Ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro defende CPMI dos atos golpistas (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro (PL), tem altas expectativas com a possibilidade de abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI), após a divulgação das imagens das câmeras do circuito interno do Palácio do Planalto - fato que causou a demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias. Para o parlamentar, agora, "a verdade virá à tona".