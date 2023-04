Presidente do PT sobre agentes do GSI filmados: 'Eram do governo Bolsonaro

"Invasores, terroristas e golpistas eram todos da turma de Bolsonaro", diz Gleisi. (foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados ) CNN e afirmou que os agentes "não haviam sido substituídos". A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, disse que os agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), vistos no Palácio do Planalto durante a invasão dos golpistas no dia 8 de janeiro, são todos "da turma" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Em suas redes sociais, Gleisi comentou as imagens divulgadas ontem pelae afirmou que os agentes "não haviam sido substituídos".

Agentes filmados colaborando com invasores do Planalto eram do governo Bolsonaro, do GSI do general Heleno, q ainda não haviam sido substituídos. O general Gonçalves Dias sai, mas as investigações continuam. Não adianta vir com armação: Invasores, terroristas e golpistas eram... %u2014 Gleisi Hoffmann (@gleisi) April 19, 2023





Em nota, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) afirmou que as imagens do dia 8 de janeiro estão em poder da Polícia Federal, que tem, desde então, investigado e realizado prisões de acordo com ordens judiciais.

