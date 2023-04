Lula sobre Exército: 'Não é mais do Bolsonaro'

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) compareceu a evento do Dia do Exército com a presença de militares (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ter ficado na dúvida sobre comparecer ao evento do Dia do Exército, comemorado nesta quarta-feira (19/4). O chefe do Executivo disse que "andava magoado", mas garantiu ter ido para mostrar que o assunto envolvendo militares e o antigo governo Jair Bolsonaro (PL) está superado e que não guarda rancor da corporação.

"Hoje foi dia do Exército brasileiro. E todo mundo sabe o quanto eu andava magoado com os militares nesse país por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei a noite toda pensando: 'Vou ou não vou, vou ou não vou’. Tomei a decisão de ir, e acho que foi Deus que me ajudou a decidir porque eu fui para mostrar que eu não guardo rancor."













Leia também: Lula garantiu que relação entre Bolsonaro e militares está superada O presidente participou, na manhã desta quarta-feira (19/4), da cerimônia de comemoração do Dia do Exército, no Quartel-General do Setor Militar Urbano (SMU), em Brasília. O evento ocorreu no mesmo local onde, no começo do ano, estavam acampados manifestantes bolsonaristas que pediam golpe de Estado. Na cerimônia, o chefe do Executivo assistiu aos desfiles e demonstrações dos militares.



Lula e Exército



A ida de Lula ao evento demonstrou um aceno às Forças Armadas. No último dia 4, o petista participou da cerimônia de apresentação dos oficiais-generais recém-promovidos no Palácio do Planalto. O ato ocorreu em um momento em que o chefe do Executivo e os comandos das Forças Armadas ensaiam uma reaproximação após períodos de tensão envolvendo a crise provocada pelos atos terroristas de 8 de janeiro e eventual politização na corporação envolvendo a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Na ordem do dia, discurso de comemoração lido pelo comandante do Exército, Tomás Paiva, o Exército Brasileiro comemora 375 anos. O general destacou que o Exército baseia sua história em “valores e tradições” e na “defesa da democracia” e ressaltou que o Exército é uma instituição “apolítica, apartidária, imparcial e coesa”.





"O Exército imortal de Caxias, Instituição de Estado, apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da Pátria, da independência, da República e da democracia", apontou.