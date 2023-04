Comandante Paiva: 'Exército é apolítico, apartidário e imparcial'

Comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva (foto: Reprodução/TV Brasil)

O comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, declarou que o Exército é uma "instituição apolítica, apartidária e imparcial". A declaração foi dada durante a cerimônia de celebração do Dia do Exército. O evento teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Quartel-General do Exército, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (19/4).