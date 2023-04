Lula participa da cerimônia do Dia do Exército

Lula recebido com honras militares e apresentado às tropas (foto: TV Brasil/Reprodução) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa, na manhã desta quarta-feira (19/4), da cerimônia de celebração do Dia do Exército, no Quartel-General do Exército, em Brasília (DF). A presença do presidente marca uma tentativa de se aproximar das Forças Armadas. Alguns meses atrás, o local foi ocupado por apoiadores extremistas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que clamavam por um golpe contra a posse do petista.





O presidente foi recebido com honras militares e apresentado às tropas, no entanto, não deve discursar na cerimônia. O evento tem o objetivo de destacar os feitos do Exército Brasileiro. Além de homenagens, há demonstrações e desfiles.









No dia 23 de março, foi ao Complexo Naval de Itaguaí, no Rio de Janeiro, acompanhar os avanços do Programa de Desenvolvimento de Submarinos.

'Instituição apolítica'





Na solenidade militar, comandante do Exército brasileiro, general Tomás Ribeiro Paiva, ressaltou que as Forças Armadas é uma instituição ""apolítica, apartidária e imparcial" e pediu e aos militares "fé nos princípios democráticos".

"O Exército imortal de Caxias, instituição de estado apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e a democracia", ressaltou o general Paiva, comandante do Exército brasileiro.