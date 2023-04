Pesquisa: avaliação negativa do governo Lula avança de 20% para 29%

Número de eleitores que consideram a gestão 'regular' também avançou (foto: Evaristo/Sa/AFP) A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avançou de 20% para 29%, de acordo com a nova pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (19/4). Com pouco mais de três meses de gestão, a avaliação positiva do governo Lula recuou de 40% para 36%.





Conforme o levantamento, o número de eleitores que consideram o governo regular também subiu: de 24% para 29%. Os dados de comparação são de fevereiro.









O início do terceiro mandato do presidente Lula encontra maior dificuldade de aceitação entre os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste segmento, a avaliação negativa é de 64% dos entrevistados. Anteriormente era de 51%.





Já 29% acreditam que a gestão está sendo regular. Em fevereiro, o número era 23%. O número de eleitores de Jair Bolsonaro que avaliam a gestão como positiva também recuou: de 7% para 2%.





Entre os eleitores que votaram em branco ou não foram votar, a avaliação do petista também é negativa. Em fevereiro, 18% deste público avaliava a gestão como negativa. Atualmente, 28%.

A pesquisa ainda indica que 23% destes eleitores consideravam a gestão positiva; agora, 21%. Os que consideram a administração do petista regular subiu de 32% para 38%.

Avaliação por região e gênero

A maior taxa de avaliação positiva se encontra no Nordeste, embora também tenha recuado: de 62% para 53%. Vale lembrar que essa é única região onde Lula foi o mais votado no segundo turno contra Jair Bolsonaro.





Já a menor taxa de avaliação positiva é no Sul, com 27% Em fevereiro, a taxa na região era de 34%. Chama atenção também o número de eleitores que avaliam o governo como negativo: de 23% para 33%. Entre os que acham regular, o avanço também é significativo: de 24% para 34%.





Nas regiões Centro-Oeste e Norte, 33% enxergam a gestão como positiva. O número de eleitores que avaliam negativamente a gestão subiu de 23% para 37% nessas regiões.





No Sudeste, 30% avaliam a gestão como positiva. O número era de 34%. Os eleitores que classificam a gestão como negativa e regular também avançou nessa região: 24% qualificavam a gestão como negativa; nesta pesquisa, 30%. Já o número de eleitores que consideravam o governo regular passou de 23% para 30%.

Maior aprovação entre as mulheres





O levantamento mostra ainda que o petista continua mais bem avaliado entre o público feminino, com 38%. Apesar disso, o número de mulheres que avaliam negativamente subiu de 18% para 27%. As eleitoras que avaliam a gestão como regular passaram de 22% para 27%.





Entre os homens, 33% classificam o governo como positivo, contra 37% da pesquisa anterior. O número de eleitores que avaliam o governo negativamente passou de 22% para 30%.





Já os homens que consideram a gestão regular, passou de 25% para 30%.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita entre os dias 13 e 16 de abril e contou com 2.015 entrevistados de 16 anos ou mais. A margem de erro máxima estimada é de 2.2 pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%.