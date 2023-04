Pesquisa: Lula tem aprovação de 52% dos mineiros

Governo Lula é desaprovado por 38% dos mineiros, aponta pesquisa (foto: Evaristo Sa/AFP) Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (18/4), aponta que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 52% dos mineiros nesses três primeiros meses de governo. Já 38% dos entrevistados desaprovam o governo. Os participantes que não responderam ou não souberam responder correspondem a 10%.





O início do terceiro mandato do presidente Lula encontra maior dificuldade de aceitação entre os eleitores mineiros do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste segmento, a avaliação negativa é de 54% dos entrevistados; 24% acreditam que a gestão está sendo regular; e 15% classificam como positiva.





Entre os eleitores que votaram em Lula, 56% avaliam a administração como positiva; 27% como regular; e 10% como negativa.

Classificação por gênero, idade, renda e escolaridade

Ainda de acordo a pesquisa, os dados apontam que o governo Lula tem maior aprovação entre as mulheres. Enquanto 55% das mineiras aprovam o modo de governar do presidente Lula, 36% desaprovam. Já 48% dos homens concordam com o modo que o petista está conduzindo o país, enquanto 41% desaprovam a gestão.





Lula tem avaliação positiva para 39% das mulheres mineiras, contra 32% dos homens. Conforme o levantamento, 26% das mulheres e 27% dos homens classificam a administração do governo Lula como regular. Para 27% das mineiras e 31% dos mineiros, a gestão é ruim.





Faixa etária

Quando o recorte do eleitor é pela faixa etária, a aprovação do governo está equiparada. Dentre os eleitores com idade entre 18 e 34 anos, 54% aprovam a gestão. Já entre os eleitores de 35 a 59 anos, e os eleitores com mais de 60 anos, 51% dos entrevistados aprovam.





18 a 34 anos

Aprova: 54%

Desaprova: 39%

Não soube/Não respondeu: 7%





35 a 59 anos

Aprova: 51%

Desaprova: 39%

Não soube/Não respondeu: 10%





60 anos ou mais

Aprova: 51%

Desaprova: 36%

Não soube/Não respondeu: 13%





Avaliação do governo por faixa etária





18 a 34 anos

Positivo: 34%

Regular: 30%

Negativa: 28%

Não soube/Não respondeu: 7%





35 a 59 anos

Positivo: 35%

Regular: 26%

Negativa: 29%

Não soube/Não respondeu: 10%





60 anos ou mais

Positivo: 37%

Regular: 21%

Negativa: 29%

Não soube/Não respondeu: 13%





Renda

Já no recorte por renda, eleitores com salários menores aprovam mais o governo.

Entre os que ganham até dois salários mínimos, 55% aprovam. Os que recebem mais de 5 salários mínimos e aprovam o governo correspondem a 46%.





No entanto, a sua maior rejeição está entre os que recebem mais: 46% dos mineiros que reprovam o governo Lula recebem mais de cinco salários mínimos, enquanto 34% que desaprovam, recebem até dois salários mínimos.





Avaliação da gestão por renda

Até dois salários mínimos

Positivo: 39%

Regular: 26%

Negativa: 25%

Não soube/Não respondeu: 11%





Mais de 2 a 5 salário mínimos

Positivo: 36%

Regular: 25%

Negativa: 30%

Não soube/Não respondeu: 10%





Mais de 5 salários mínimo

Positivo: 29%

Regular: 30%

Negativa: 32%

Não soube/Não respondeu: 9%





Escolaridade

Com relação à escolaridade, a administração do petista é melhor avaliada entre os que possuem até o ensino fundamental completo: 55% aprovam e 33% desaprovam.





Dentre os mineiros que têm ensino médio completo ou incompleto, 51% aprovam, e 42% desaprovam.





Entre os eleitores com ensino superior incompleto ou mais, 46% aprovam e 43% desaprovam.





Avaliação por escolaridade

Até o Ensino Fundamental

Positivo: 40%

Regular: 24%

Negativa: 25%

Não soube/Não respondeu: 12%





Ensino Médio completo ou incompleto

Positivo: 33%

Regular: 29%

Negativa: 31%

Não soube/Não respondeu: 8%





Ensino Superior incompleto ou mais

Positivo: 32%

Regular: 26%

Negativa: 31%

Não soube/Não respondeu: 11%

A pesquisa Genial/Quaest foi feita entre os dias 14 e 16 de abril e contou com 1.507 entrevistados de 18 anos ou mais em Minas Gerais. A margem de erro máxima estimada é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, para um nível de confiança de 95%.