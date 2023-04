Gabriel Azevedo volta a cobrar o prefeito sobre contrato dos ônibus em BH

Gabriel disse que se reuniu com a equipe da prefeitura para apresentar contrapartidas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), vereador Gabriel Azevedo (sem partido), fez novas cobranças nesta segunda-feira (17/4) ao prefeito Fuad Noman (PSD) a respeito dos contratos de concessão dos ônibus da capital mineira, em Plenário.





Na última semana, o parlamentar convidou o chefe do Executivo para ir até à CMBH debater o Projeto de Lei 538/2023. Horas depois, Gabriel interpelou Fuad judicialmente.







“Estamos todos na Câmara trabalhando e o senhor, está onde? Quer vir aqui agora? Sábado, domingo, feriado. Estou esperando prefeito, vem cá. O senhor vai ter todo espaço para contar o que está neste projeto. Eu adianto: neste projeto está meio bilhão para os empresários e só”, declarou Azevedo nesta segunda, se referindo ao subsídio proposto para as empresas que fazem o transporte público de Belo Horizonte.









“Prefeito, desde 2018 os ônibus não pagam nenhuma multa nesta cidade. Uma das minhas ideias é: sistema subsidiado sim, mas se não tem pneu, conforto e respeito, não se paga o subsídio. É justo”, ponderou Gabriel.

O Estado de Minas questionou a prefeitura de Belo Horizonte sobre as declarações do vereador Gabriel Azevedo, mas o órgão informou à reportagem que não vai se manifestar sobre o assunto.

Votação simbólica

Na pauta do dia, a CMBH aprovou, em turno único, o projeto que determina o fim das votações simbólicas, artifício que permitia o pleito de maioria simples sem o registro dos nomes dos vereadores no painel eletrônico.





“Era uma forma antiquada de discutir algumas matérias. Por exemplo, o orçamento desta cidade, muitas vezes, era votado de maneira simbólica. Isso é muito ruim, porque é pouco transparente, pouco auditável e as pessoas não conseguem cobrar os seus vereadores”, explicou a vereadora Marcela Trópia (Novo).

Comitê de transição

A Câmara Municipal também votou nesta segunda-feira a criação de um gabinete para o prefeito eleito, tal como ocorre no governo estadual e federal. O grupo pode ter até 12 cargos e acesso aos dados de contas públicas, programas e projetos do município.





“Hoje existe uma ausência. O governo se encerra no dia 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro já se inicia o outro. Com a mudança na data da posse dos vereadores e do novo prefeito, a gente vai ter esta janela de transição com esse comitê”, declarou a vereadora.