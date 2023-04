Ex-tesoureiro do PT diz que Moro vai ser preso

Ex-tesoureiro do PT foi condenado pelo ex-juiz federal durante a Operação Lava Jato (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT), disse que "não sabe por qual motivo", mas o senador Sergio Moro deve ser preso, em algum momento. Em 2015, Vaccari foi condenado a 15 anos e quatro meses pelo ex-juiz federal, no âmbito da Operação Lava-Jato. Em 2021, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), anulou as condenações impostas ao ex-tesoureiro do PT.