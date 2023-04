Indefinição na corrida eleitoral pela Prefeitura de BH

Carlos Viana é senador por Minas Gerais (foto: Leandro Couri/EM/DA Press)



Pesquisa realizada pelo Instituto F5 e divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas mostra, em um dos cenários, o senador Carlos Viana (Podemos) e o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura da Belo Horizonte. Em outro cenário, sem a presença de Nikolas, o senador lidera a corrida pelo comando da capital.

O atual prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), fica em quarto lugar com 5,7% das intenções de voto neste cenário. O deputado federal Newton Cardoso Júnior aparece logo em seguida, com 4,8% das intenções. O ex-deputado federal Marcelo Aro, com 3,7%, e o presidente da Câmara de Vereadores de BH, Gabriel Azevedo (sem partido), com 2,5%, fecham a lista.





O percentual de indecisos neste cenário é de 20,9%, só superado pelas intenções de voto em Viana. Já os que disseram que vão votar em branco ou nulo são 14,9%.



Outro cenário



No segundo cenário, disputando com o apresentador Eduardo Costa e o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), Carlos Viana tem 27,4% das intenções de voto. O jornalista aparece em seguida, com 12,6%, e o parlamentar mineiro fica em terceiro lugar, com 9,7%. Bruno Engler e Eduardo Costa estão, portanto, empatados tecnicamente.



Neste segundo cenário, Fuad Noman tem 5,4% das intenções de voto. Na quinta colocação, aparecem os deputados federais Reginaldo Lopes (PT) e Newton Cardoso Júnior (MDB), com 5,2%. Fecha a lista Marcelo Aro, com 4,5%. Indecisos são 22,2% e brancos e nulos somam 7,8%.





A eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte acontecerá em outubro de 2024. A pesquisa F5 utilizou uma metodologia quantitativa, realizada por meio de ligações para telefones fixos e celulares junto a uma amostra de 1.535 eleitores de BH, entre os dias 13, 14 e 15 abril. A margem de erro máxima estimada é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança utilizado é de 95%.



CENÁRIO 1 CARLOS VIANA: 21,6%

NIKOLAS FERREIRA: 18,5%

DUDA SALABERT: 7,4%

FUAD NOMAN: 5,7%

NEWTON CARDOSO JR: 4,8%

MARCELO ARO: 3,7%

GABRIEL AZEVEDO: 2,5%

INDECISOS: 20,9%

BRANCO/NULO: 14,9%



CENÁRIO 2





CARLOS VIANA: 27,4%

EDUARDO COSTA: 12,6%

BRUNO ENGLER: 9,7%

FUAD NOMAN: 5,4%

REGINALDO LOPES: 5,2%

NEWTON CARDOSO JR: 5,2%

MARCELO ARO: 4,5%

INDECISOS: 22,2%

BRANCO/NULO: 7,8%