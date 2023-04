Villa sobre fala de Michelle: 'Verdadeira como uma nota de R$ 3'

Marco Antônio Villa é comentarista político da CNN Brasil (foto: Reprodução/Twitter CNN Brasil) O comentarista da CNN Brasil Marco Antônio Villa afirmou na manhã desta segunda-feira (17/04) que as declarações dadas pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) sobre os móveis do Palácio do Alvorada são uma mentira. Michelle afirmou que os móveis que “sumiram” do local eram da casa dela no Rio de Janeiro.





Villa, em seu comentário, destacou que todos os patrimônios da União vêm com um selo de registro. Ele ainda criticou o fato de o depositário fiel da União, atribuição dada a alguém para guardar um bem durante um processo judicial, ser o ex-automobilista Nelson Piquet, amigo da família Bolsonaro.





LEIA MAIS 15:06 - 17/04/2023 'Sem arcabouço não podemos cumprir despesas', diz Tebet

14:13 - 17/04/2023 Bolsonaro será denunciado na ONU por apologia à tortura

11:37 - 17/04/2023 Chanceler da Rússia chega ao Brasil para defender guerra contra a Ucrânia “Ela está falando uma inverdade, porque quando você tem um patrimônio da União, há uma espécie de placa que coloca o número daquele bem e é registrado aquele bem sob a responsabilidade de quem aquele bem está (...). Portanto, ela mente. Foram 81 móveis (...). E são móveis de (Oscar) Niemeyer, são móveis caríssimos. São 81 móveis e que foram para o depositário fiel da União. Sabe quem é o depositário fiel da União? Nelson Piquet. Isso é fantástico! O Nelson Piquet, que é uma pessoa que eu gostaria de ter muita distância, é o depositário fiel da União, no mínimo com 81 móveis. São móveis do Niemeyer que custam R$100.000 uma cadeira, por exemplo”, disse Villa.





“Um outro fato, foi que ela achou que o lago do Palácio da Alvorada estava muito sujo. E ela resolveu lavar e tirar as moedas que as pessoas jogavam lá. Parecia uma Fontana de Trevi. O que ela fez? Ela quis, como uma pessoa de bom coração, doar as moedas. Ela tirou toda a água, recolheu as moedas que ninguém sabe qual era o valor e matou todas as carpas. Ela matou todas as carpas que foram doadas pelo Imperador Hirohito. Então, o que ela fala vale tanto quanto uma nota de R$ 3”, completou o comentarista.

Via redes sociais, Michelle foi questionada sobre os móveis do Palácio . Na época, o assunto teve grande repercussão, mas nem ela, nem o ex-presidente Jair Bolsonaro se pronunciaram sobre o assunto. "Esses móveis, ou estão no depósito cinco do Palácio da Alvorada, ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada", explicou.

De acordo com Michelle, os móveis da casa dela no Rio de Janeiro foram enviados para o Alvorada no segundo semestre de 2019. Ela alega que substituiu os móveis e, sendo assim, os móveis do palácio foram para o depósito.





"Eu fiquei seis meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então nós tiramos os móveis, esses móveis foram para os depósitos, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala", contou a ex-primeira dama.