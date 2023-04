Guerra da Ucrânia: saiba o que Lula já falou sobre o conflito

Lula voltou a dar declarações polêmicas sobre o conflito nos últimos dias (foto: Reprodução/AFP)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o conflito em curso na Ucrânia têm incomodado parceiros como os EUA e atraído a atenção por atribuir a Kiev uma parcela da culpa pela guerra, que passa de um ano e tem ao menos 8.500 civis mortos.





A escolha diplomática do petista, que defende um clube da paz inconcreto para frear o conflito, chama ainda mais a atenção nesta semana, quando, após Lula voltar da China, o chanceler russo, Sergei Lavrov, inicia um giro pela América Latina começando por Brasília.





A viagem de Lavrov foi acertada há poucas semanas, quando ele e o chanceler Mauro Vieira estiveram juntos na Índia para a reunião do G20. Lula chegou a enviar Celso Amorim, assessor especial para política externa, a Moscou, onde ele se reuniu com Vladimir Putin.

Relembre o que Lula já disse sobre a Guerra da Ucrânia

MAI.2022 — Zelenski é responsável pela Guerra

Em entrevista à revista americana Time, quando ainda era pré-candidato à Presidência, Lula disse que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, era tão responsável quanto Putin pela guerra.





Ele também afirmou que os EUA e a União Europeia estimularam o conflito e fez duras críticas à ONU, que, segundo ele, "não representa mais nada" e "não é levada a sério pelos governantes".





"Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Mas não é só o Putin que é culpado, são culpados os EUA e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a Otan? Os EUA e a Europa poderiam ter dito: ‘A Ucrânia não vai entrar na Otan’. Estaria resolvido."

JAN.2023 — China deve colocar a mão na massa

Por ocasião da visita do premiê alemão, Olaf Scholz, ao Brasil, Lula disse que a China - um dos países que ele inclui em seu rascunho de clube da paz - deveria desempenhar papel maior para parar o conflito.





"Acho que nossos amigos chineses têm um papel muito importante. Quero conversar sobre isso com o presidente Xi Jinping. Está na hora de a China colocar a mão na massa", afirmou o petista.





Na viagem à China, no entanto, o assunto foi marginal, e Xi, cujo regime chegou a apresentar um plano vago de paz para a guerra em fevereiro, não demonstrou o mesmo apetite de Lula para o assunto.

FEV.2023 — Erro histórico da Rússia

À emissora CNN o presidente afirmou considerar a guerra um erro histórico da Rússia. "Foi um equívoco, um erro histórico da Rússia invadir o território da Ucrânia. Precisa ter alguém para dizer ‘gente, vamos parar e conversar’, e não tem ninguém fazendo isso."





Lula voltou a mencionar sua proposta de clube da paz, pouco creditada mesmo entre aliados, e disse que não pretende enviar munições para a Ucrânia, como já foi solicitado pela Alemanha. "Eu não quero entrar na guerra, eu quero acabar com essa guerra."

ABR.2023 — Zelenski não pode ter tudo

Durante café da manhã com jornalistas em Brasília, o presidente disse que a Rússia não pode ficar com o terreno da Ucrânia ocupado durante a invasão no país europeu, mas que Volodymyr Zelenski "não pode também ter tudo o que ele pensa que vai querer".





O maior imbróglio, que levou a uma resposta da diplomacia ucraniana, está no trecho em que Lula menciona a Crimeia, península do território ucraniano anexada por Moscou em 2014. O petista disse que "talvez se discuta a Crimeia", dando a entender que Kiev poderia ceder a região.

ABR.2023 — EUA incentivam o conflito

Durante viagem oficial à China, Lula cobrou dos EUA que "parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz" para encaminhar um acordo entre a Rússia e a Ucrânia.





Acrescentou: "Quem é que não está na guerra que pode ajudar a acabar com essa guerra? Somente quem não está defendendo a guerra é que pode criar uma comissão e discutir o fim dessa guerra".

ABR.2023 — Ucrânia e Rússia são responsáveis

Durante rápida passagem por Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, Lula disse que tanto Moscou quanto Kiev são responsáveis pela guerra e por prolongar o conflito no Leste Europeu.





"Putin não toma a iniciativa de parar. Zelenski não toma a iniciativa de parar. A Europa e os EUA continuam contribuindo para a continuação desta guerra. Temos que sentar à mesa e dizer para eles: 'basta'", afirmou. Ele acrescentou que a "decisão pelo conflito foi tomada por dois países".