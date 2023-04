Presidente Lula vai à coroação do rei Charles III

Lula irá à coroação do rei Charles em maio (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai comparecer à coroação do rei Charles III, marcada para o dia 6 de maio, em Londres. Lula deve aproveitar a viagem para ter uma reunião com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak. As informações são da colunista Bela Megale, do