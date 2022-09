Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos

Palácio de Buckingham anunciou oficialmente a morte de Rainha Elizabeth II (foto: Ben STANSALL / POOL / AFP) O Palácio de Buckingham anunciou oficialmente, na tarde desta quinta-feira (8/9), que a Rainha Elizabeth II faleceu aos 96 anos. Ela estava sob cuidados médicos no Castelo de Balmoral, na Escócia.





O filho mais velho de Elizabeth, Charles, assume o trono e o posto de Chefe de Estado do Reino Unido e 14 Reinos da Comunidade de Nações.

Há dois dias, Elizabeth II fez uma aparição pública empossando Liz Truss como primeira-ministra britânica. Nesta quinta-feira, o Palácio de Buckingham anunciou preocupação com o estado de saúde da rainha. Membros da família real foram convocados ao Castelo de Balmoral, onde estiveram juntos nos últimos momentos da monarca.





A saúde da rainha era motivo de preocupação no Reino Unido nos últimos meses. Ela chegou a cancelar participação em eventos de comemoração de seu Jubileu de Platina por problemas de mobilidade. Em fevereiro deste ano, Elizabeth II contraiu COVID-19 e se recuperou

História

Antes de Elizabeth II, a Rainha Vitória era a monarca que mais tempo chefiou o Reino Unido, com 63 anos no trono entre 1837 e 1901. O período, no entanto, foi marcado por maior influência da coroa na política britânica e no império colonial então existente.





Em obituário, a BBC, rede pública do Reino Unido, aponta que o reinado de Elizabeth foi marcado por seu forte senso de dever e determinação para dedicar a vida dela ao seu trono e seu povo. O sucesso da rainha em manter a monarquia através de momentos de turbulência também foi destacado.





A rainha nasceu Elizabeth Alexandra Mary Windsor, em 21 de abril de 1926, em Londres. Ela ocupou o trono após uma série de fatores que alteraram a linha sucessória da coroa britânica. Seu tio, Eduardo VIII, renunciou para se casar com uma americana, tornando rei George VI, pai de Elizabeth. Primogênita e sem irmãos homens, ela assumiu o posto de rainha após a morte do pai, em 1952.





Sob o reinado de Elizabeth II, o Reino Unido passou pela reconstrução após II Guerra Mundial, pela dissolução do império colonial, além de crises socioeconômicas nas décadas de 1970 e 1980. A coroa britânica também viveu momentos conturbados como o divóricio do filho Charles com a princesa Diana Spencer, em 1996. A manutenção da monarquia é apontada como um dos principais êxitos de suas sete décadas de reinado.