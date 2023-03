Lula e rei Charles III devem conversar por telefone amanhã (6/3)

Informação foi confirmada pela assessoria do Palácio do Planalto (foto: Victoria Jones/AFP/Evaristo Sá/AFP) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o rei Charles III deverão conversar nesta segunda-feira (6/3), por telefone, confirmou a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto. A expectativa é que o rei convide oficialmente o chefe do Executivo para a cerimônia de sua coroação, no dia 6 de maio, em Londres.

Já no último dia 2, Lula conversou por videoconferência com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski. Por meio das redes sociais, o chefe do Executivo brasileiro afirmou ter "reafirmado o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo" em relação à guerra que já se arrasta há mais de um ano.

O petista emendou que "a guerra não pode interessar a ninguém" e segue no intento de criar um grupo de países neutros para intermediar o diálogo pela paz.





Em nota, na data, o Palácio do Planalto afirmou que Zelensky lembrou que Lula já esteve na Ucrânia em 2004 e 2009, e reforçou o convite para visitar Kiev. Lula, por sua vez, manifestou "disposição em atender o convite em um momento adequado", e retribuiu ao líder ucraniano, "com o desejo que o retorno da paz facilite esses encontros".