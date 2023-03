Ministro Juscelino Filho diz estar 'comprometido' em esclarecer denúncias

Juscelino foi indicado para o cargo por seu partido, a União Brasil (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse que está "comprometido" em esclarecer ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às última acusações feitas contra ele. Recentemente, o ministro recebeu diárias do governo federal por dias sem ter agenda de trabalho em São Paulo (SP) e São Luís (MA). O ministro afirma que devolveu o dinheiro













"Estou comprometido em esclarecer ao presidente Lula todas as denúncias infundadas feitas pela imprensa. Reitero que não houve irregularidades nas viagens citadas e que tudo está devidamente documentado. Também agradeço a oportunidade de ser ouvido com isenção e serenidade", escreveu Juscelino.

Diárias





Juscelino Filho disse que devolveu o valor as diárias das viagens que fez para o Maranhão, seu estado natal, e São Paulo, nas quais teve poucas agendas oficiais e aproveitou para passar o fim de semana. Na ocasião, o ministro teria recebido as diárias mesmo sem ter agenda pública.





"Já foram devolvidas as diárias referentes a viagem [para São Paulo]. A maior prova de que não há ilegalidade por parte do ministro é o fato de, em 19/01/23, por exemplo, ele ter devolvido diárias relacionadas ao voo com destino ao Maranhão. Ou seja, fato ocorrido mais de um mês antes de a imprensa tratar de assunto dessa natureza", disse, em nota, o ministro.





A viagem para o Maranhão ocorreu entre 12 e 16 de janeiro. Já a para São Paulo foi entre 26 e 30 do mesmo mês.





O Estado de S. Paulo. Nesse segundo caso, o ministro teve apenas duas agendas oficiais e aproveitou a estadia na capital paulista para participar de um evento relacionado a cavalos Quarto de Milha , como revelou o jornal









Em relação à volta, dois dias depois da última agenda oficial na cidade, o ministro disse que "não há óbice algum seu retorno a Brasília no dia 30/01, via FAB, uma vez que o ministro retornou em voo compartilhado solicitado pelo Ministério do Trabalho".





Juscelino foi indicado para o cargo por seu partido, a União Brasil. O posto foi oferecido para a sigla na busca de Lula por uma base maior no Congresso Nacional.

Outras acusações

O Estado de S. Paulo, o ministro direcionou o montante para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire (MA). Juscelino também é suspeito de usar R$ 5 milhões do orçamento secreto em benefício próprio. Conforme levantamento do jornal, o ministro direcionou o montante para asfaltar uma estrada de terra que passa em frente à sua fazenda, em Vitorino Freire (MA).

De acordo com as informações do jornal, a obra tem 19 quilômetros e corta propriedades de, no mínimo, oito pessoas ligadas ao ministro.





O ministro também esconde do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um patrimônio de ao menos R$ 2,2 milhões em cavalos de raça.