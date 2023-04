'Vexame para a política externa': Bolsonaro critica Lula

"Vexame para a política externa", diz Bolsonaro sobre Lula (foto: Reprodução)

Jair Bolsonaro (PL) parece não ter gostado dos posicionamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante as agendas internacionais na China e nos Emirados Árabes nos últimos dias.

Pelo Twitter, Bolsonaro classificou como "mais um vexame para a política externa brasileira" às declarações de Lula sobre a guerra na Ucrânia.

Na manhã deste domingo (16/4), Lula concedeu uma coletiva de imprensa em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e um dos assuntos principais foi a guerra da Ucrânia. Lula teve uma fala que repercutiu bastante — o presidente acusou Estados Unidos e Europa de contribuírem para a continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia.

"A paz está muito difícil. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não toma iniciativa de paz, o [presidente da Ucrânia], Volodymyr Zelensky, não toma iniciativa de paz. A Europa e os Estados Unidos terminam dando a contribuição para a continuidade desta guerra", afirmou Lula.

No começo da tarde, Bolsonaro compartilhou um trecho da entrevista em que Lula diz que “é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo”.

"Da China o cara acusa os EUA de incentivar a guerra. Diz também que o conflito, no momento só está interessando a Putin e a Zelensky", escreveu Bolsonaro. "Lula, Dilma e Stedile, juntos, mais um vexame para a política externa brasileira", completou o ex-presidente.

“Reconstrução” da imagem do Brasil

Desde que assumiu o cargo de presidente da República, Lula realizou viagens internacionais para os principais parceiros comerciais do Brasil: Estados Unidos, Argentina e China. Em mais de uma oportunidade, o petista criticou as atitudes de Bolsonaro, quando era presidente, por colocar o Brasil como “pária internacional”.

"O Brasil ficou quatro anos se marginalizando. Tínhamos um presidente que não gostava de manter relação com nenhum país. O mundo dele começava e terminava com fake news. Ele me parece que menosprezava relações internacionais", disse Lula em Washington, nos Estados Unidos, durante viagem ao país em fevereiro.