Antonia Fontenelle nega estar falida e crítica fundo eleitoral: 'Merreca'

Fontenelle foi candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, pelo partido Republicanos, mas não se elegeu (foto: Reprodução/Redes Sociais) Depois de uma série de áudios vazarem, a apresentadora e youtuber Antonia Fontenelle negou estar falida após as eleições de 2022. Ao esclarecer a situação, em uma transmissão ao vivo no YouTube, Fontenelle disse que o fundo eleitoral do partido era uma 'merreca', pois o valor destinado à campanha eleitoral dela não era suficiente para cobrir os gastos. Ela era candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, pelo partido Republicanos, mas não se elegeu.

Ao explicar a situação, Fontenelle disse que tinha se comprometido com uma editora na produção de 60 mil livros para a campanha. De acordo com a apresentadora, ela pediu apoio ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), para a reprodução dos livros infantis, mas com a correria das campanhas, acabou não tendo o apoio prometido.





"Uma vez candidata, eu não posso mais distribuir esses livros de forma gratuita, pois daria conotação de compra de votos. Paramos a produção, mas eu não me conformava de parar esse projeto. Pedi o meu presidente do partido: 'Me leve ao governador Claudio Castro. Porque eu preciso pedir essa ajuda para o governo para a gente dar um jeito de distribuir esses livros, logo após a minha campanha, eu perdendo ou ganhando. A minha parte dá em torno de R$ 500 mil para fazer esses R$ 60 mil de cada um".

Segundo Fontenelle, ela e a editora conseguiram lançar os livros, porém em quantidade menor do que era esperado por ela, e, caso tivesse lançado os 60 mil livros, "aí sim estaria endividada"





"No áudio eu estou aos berros com o presidente [do partido Republicanos]: 'Eu me comprometi com uma editora. Eu dei a minha palavra em tudo quanto é lugar que eu ia distribuir estes livros. Me prometem as coisas e não cumprem. E mais, faltam nem dois meses para começar a campanha e eu não recebi a merreca que o partido destinou para mim'. Porque foi uma merreca. Eu achava que com R$ 100 mil se fazia uma campanha. Como que vai visitar 90 municípios com R$ 300 mil, quase R$ 400 mil que o partido me destinou? É disso que a gente ta falando", explica a apresentadora sobre os áudios.

"E o dinheiro não saiu. Como é que eu vou me comprometer? Eu não posso pagar meus livros com fundo eleitoral que é crime. Eu faço o quê com o meu compromisso com a editora?", continuou explicando. "Gente isso não procede. Rico não estou, mas falida, falida de quê?", disparou.





Com relação a algumas pessoas que trabalhavam para ela em sua campanha, mas que não estariam recebendo os salários, a apresentadora não se pronunciou.





Fontenelle disse que vai acionar a Justiça em razão dos áudios divulgados.