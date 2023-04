Desembargador diz que Paraná 'tem nível superior a Norte e Nordeste'

Um desembargador paranaense fez declarações de xenofobia contra as regiões Norte e Nordeste do Brasil durante sessão na 2ª Câmara Criminal, em Curitiba (PR).

Mário Helton Jorge, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), afirmou, na última quinta-feira (13/4), que o estado sulista "tem nível cultural superior ao Norte e ao Nordeste" e que também não possui o "jogo político de outros estados".

"Porque é uma roubalheira generalizada. E isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao Norte do país, ao Nordeste, etc. É um país que não tem esse jogo político dos outros estados. Aqui no Paraná, é uma vergonha (Sic)”, afirmou o jurista ao falar que não consegue dormir devido aos casos de corrupção no Brasil.