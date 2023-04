Dallagnol critica preço de móveis de Lula: 'Uma caixinha de hipocrisia'

Lula é uma caixinha de hipocrisia. Quem ostenta um sofá e uma cama no valor de 107 mil? Quem usa o dinheiro do povo brasileiro para pagar móveis de luxo enquanto crítica o padrão de vida de quem trabalha e paga do seu bolso o que quiser?



