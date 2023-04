Lula sobre extradição de Thiago Brennand: 'Ele tem que pagar'

Lula disse que assunto da extradição não foi tratado com presidente dos Emirados Árabes (foto: Reprodução/TV Brasil) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a extradição do empresário Thiago Brennand, suspeito de agressão, corrupção de menores e estupro, para o Brasil. Em coletiva de imprensa, em Abu Dhabi, neste domingo (16/4), Lula afirmou que o empresário, se agressor de mulher, "tem que pagar" pelos crimes cometidos.









"Na verdade não foi um assunto tratado com sua alteza, o xeque Mohammed, mas eu fiquei sabendo por você [uma jornalista que estava presente na coletiva de imprensa] quando eu cheguei aqui e depois eu fiquei sabendo que os Emirados Árabes vão fazer a extradição, quando ela vai acontecer é uma questão da Justiça, uma questão da polícia.", disse Lula.





TV Globo noticiou que as autoridades dos Emirados Árabes aprovaram o pedido de extradição do empresário. Ele é Ontem, anoticiou que as autoridades dos Emirados Árabes aprovaram o pedido de extradição do empresário. Ele é acusado de agredir uma modelo, sequestrar e tatuar a força uma segunda mulher e estuprar uma jovem e uma miss . No Brasil, há cinco mandados de prisão preventiva contra o empresário.

Na sequência, Lula também afirmou à imprensa que todos os "agressores de mulheres" devem "pagar" pelos crimes cometidos. "A única coisa que eu sei é que, se no mundo existir um milhão de cidadãos como esse, todos devem ser punidos, porque não é humanamente aceitável que um brutamontes desse seja um agressor de mulheres. Eu acho que ele tem que pagar".





Caso Thiago Brennand









Entre os casos apurados em investigações do Ministério Público estão estupro, cárcere privado e tatuar a força as iniciais de seu nome no corpo das vítimas.





Brennand afirmou, em vídeo, que as acusações fazem parte de uma conspiração contra ele.

O empresário viajou para fora do país em setembro do ano passado e foi preso em outubro, em Abu Dhabi.

Ele embarcou horas antes de ser denunciado pelo Ministério Público de São Paulo sob a suspeita de lesão corporal e corrupção de menores.