Lula assina piso salarial para profissionais de enfermagem

A medida atende a uma solicitação antiga da categoria que realizou uma série de manifestações cobrando um reajuste salarial. A discussão vem desde o governo de Jair Bolsonaro (PL), mas foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A justificativa do STF foi de que o governo não apontou a origem dos recursos para aprovação do piso. Em dezembro, o Congresso Nacional aprovou uma emenda para definir os recursos; R$ 7,3 bilhões serão usados para pagar salários de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, parteiras do setor público e de entidades filantrópicas e prestadores de serviço que atendem no mínimo 60% de pacientes do SUS.