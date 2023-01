BBB23: Cézar Black cobra piso salarial da enfermagem

'Cadê nosso piso, mermão?', indagou o brother enfermeiro Cezar Black no BBB (foto: Reprodução)

No Big Brother Brasil 23, a saúde está em foco. Cézar Blalck, de 34 anos, enfermeiro, voltou a cobrar o pagamento do piso salarial para a enfermagem, reivindicação da categoria para valorizar a profissão. "Galera da UTI, não estou com saudade de vocês. Cadê nosso piso, mermão?", indagou o brother durante seu raio-X diário do programa. Ele já havia reclamado das condições de trabalho da categoria em conversa com a participante Domitila Barros.