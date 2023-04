Ex-interventor do DF vai assumir GSI interinamente

Ricardo Capelli assume, provisoriamente, GSI (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nomear o ex-interventor da segurança no Distrito Federal Ricardo Cappelli para comandar interinamente o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A decisão foi anunciada pelo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, na noite de ontem, após a - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu nomear o ex-interventor da segurança no Distrito Federal Ricardo Cappelli para comandar interinamente o Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A decisão foi anunciada pelo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, na noite de ontem, após a demissão do ministro do GSI, general Gonçalves Dias

Pimenta também anunciou a exoneração do atual secretário-executivo do GSI Ricardo José Nigri, que havia assumido o cargo em 24 de janeiro, cerca de duas semanas após os ataques golpistas do dia 8 daquele mês. Cappelli atualmente é o secretário-executivo do Ministério da Justiça. Ele assumirá o cargo de secretário-executivo do GSI e, na ausência de um novo ministro, vai comandar a pasta.









"Mas o presidente entendeu que era importante que esse espaço fosse ocupado imediatamente. Cappelli fez um trabalho muito importante como interventor aqui na segurança pública do Distrito Federal. Ele portanto foi convidado e já aceitou o convite e ele responderá interinamente, como secretário-executivo, pelo GSI", completou o ministro.





Cappelli foi nomeado interventor federal na segurança pública do Distrito Federal no dia 8 de janeiro, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda ocupavam e vandalizavam o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Atuou como interventor até o último dia de janeiro. Nesse período exonerou toda a equipe que havia sido nomeada pelo ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres, que havia sido ministro da Justiça de Bolsonaro.





Lula participou ontem das comemorações do Dia do Exército , no QG da institução em Brasília. Ele é o ministro da Defesa foram saudados pelos comandantes da Marinha, almirante Marcos Olsen; da Aeronáutica, tenente-brigadeiro Marcelo Kanitz Damasceno; e do Exército, general Tomás Paiva. Lula não se pronunciou no evento militar, mas discursou na cerimônia de posse do Conselho de Participação Social e do lançamento do Processo de Elaboração do PPA Participativo (Plano Plurianual). Ele afirmou que o Brasil "não tem espaço para fascista, nazista e quem não gosta da democracia".





“Cada pessoa que participou do golpe de 8 de janeiro vai ser julgada, vai ter direito à presunção de inocência, que não tive, mas não deixaremos de julgar cada um dos golpistas porque neste país não existe espaço para fascista, nazista e quem não gosta de democracia", afirmou, sem citar o general demissionáro Gonçalves Dias.

'APARTIDÁRIO'





Durante a cerimônia no QG, o comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, declarou que a instituição é “apolítica, apartidária e imparcial". “O Exército imortal de Caxias, instituição de estado apolítica, apartidária, imparcial e coesa, integrada à sociedade e em permanente estado de prontidão, completa 375 anos de história. Sua existência está alicerçada em valores e tradições, bem como comprometida com a defesa da pátria, com a independência, com a república e a democracia", ressaltou o comandante do Exército brasileiro”, afirmou.





Paiva ainda fez pedido aos militares. "Tenhamos fé nos princípios democráticos, na resiliência e solidariedade do povo brasileiro e no valor profissional dos nossos militares, herdeiros dos heróis de Guararapes e fiéis guardiões de nossa soberania!", finalizou.