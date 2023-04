Lula: 'Não há sustentabilidade num mundo em guerra'

Declaração foi dada no Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Nos últimos dias, em viagens à China e aos Emirados Árabes, Lula convocou os países não envolvidos no conflito a participar de um grupo de paz, e cobrou que Estados Unidos e União Europeia "parem de incentivar o conflito" com o fornecimento de armas para a guerra.





Reação



A resposta da Europa veio por meio do porta-voz de assuntos externos da União Europeia, Peter Stano, em pronunciamento no último dia 17, em Bruxelas, na Bélgica. O comunicado rejeitou as acusações do presidente brasileiro, afirmou que a Rússia é a única culpada pelo conflito e reiterou que União Europeia e Estados Unidos estão trabalhando juntos para combater a guerra.





Já os norte-americanos foram mais duros. O coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, chamou os comentários de Lula de "simplesmente equivocados".

Já os norte-americanos foram mais duros. O coordenador de comunicação estratégica do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, chamou os comentários de Lula de "simplesmente equivocados".

Para ele, o Brasil está "repetindo a propaganda russa e chinesa sem olhar para os fatos". Kirby fez a declaração mais enfática de um membro do governo norte-americano quanto aos movimentos da diplomacia brasileira sobre o conflito europeu.

No último dia 18, o presidente reforçou ao presidente da Romênia, Klaus Werner Iohannis, que o Brasil condena a invasão da Ucrânia pela Rússia, mas destacou a defesa de uma solução negociada para o conflito.

Um dia antes, Lula recebeu o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, em Brasília. O encontro motivou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a reforçar o convite para que o petista visite oficialmente seu país, invadido em fevereiro do ano passado pelas tropas de Vladimir Putin.

"É preciso que todos façam a sua parte"

Em fala no fórum, hoje, o presidente Lula destacou ainda que, além da busca pela paz, é preciso uma relação de confiança entre os países e cobrou que todos façam sua parte, inclusive em relação ao financiamento de ações climáticas.

"Além da paz, é urgente buscarmos uma relação de confiança entre os países. No entanto, desde a Convenção do Clima, em 1992, no Rio de Janeiro, a confiança entre os atores envolvidos tem declinado. Desde que o compromisso foi assumido, em 2009, o financiamento climático oferecido pelos países desenvolvidos mantém-se aquém da promessa de 100 bilhões de dólares por ano. Como disse no início, é preciso que todos façam a sua parte."

Por fim, o petista ressaltou que é necessária uma "governança mais efetiva e legítima" e o cumprimento urgente de promessas relacionadas ao meio ambiente.

“Hoje o mundo está próximo de um ponto irreversível. Vemos diante de nós a urgência de cumprirmos as promessas feitas. Precisamos de uma governança mais efetiva e legítima, que nos permita resgatar a solidariedade para o bem de toda a humanidade. Podem contar com o Brasil”, concluiu.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (20/4), em discurso na reunião virtual do Fórum das Grandes Economias sobre Energia e Clima, que o Brasil é “defensor intransigente da paz entre os povos” e que “não há sustentabilidade num mundo em guerra” em referência ao conflito no leste europeu entre Rússia e Ucrânia.“Os efeitos da mudança do clima agravam ainda mais a pobreza, a fome e a desigualdade no mundo, flagelos que o Brasil combate com todas as forças. Também somos defensores intransigentes da paz entre os povos. Não há sustentabilidade num mundo em guerra”.